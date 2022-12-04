Названа причина задержания Михаила Фридмана в Лондоне ТАСС: причиной задержания Фридмана в Лондоне стало подозрение в нарушении санкций

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Фридман

Причиной задержания одного из совладельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана в Лондоне стало подозрение в нарушении возложенных на него санкций. Бизнесмена уже отпустили под залог, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций, — цитирует агентство слова неназванного собеседника.

Санкции против владельцев объединения «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена были введены Евросоюзом 28 февраля. После этого Фридман и Авен объявили, что выходят из совета директоров Альфа-банка. В мае в отношении Авена в Британии было заведено уголовное дело из-за нарушения санкций.

Ранее сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман прокомментировал информацию СМИ о своем задержании в Лондоне. Он сообщил, что с ним все в порядке и в выходные он встречается с друзьями.

О задержании бизнесмена днем 3 декабря отчиталось британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). По данным агентства, предпринимателя подозревают в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства.