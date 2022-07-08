Названа причина смерти Абэ РИА Новости: причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови

Фото: Franck Robichon/XinHua/Global Look Press

Синдзо Абэ

По мнению медиков, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от потери крови в больнице города Нара, куда был доставлен после покушения, передает РИА Новости. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких часов.

Кровотечение наблюдалось из различных мест. Нам не удалось полностью остановить кровотечение. К сожалению, сердцебиение так и не возобновилось, — сказали в больнице.

Абэ был госпитализирован в бессознательном состоянии. СМИ сообщали о том, что у него остановилось сердце, и эта информация была подтверждена экстренными службами. Медики оценивали состояние политика как тяжелое.

Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева.

Подозреваемым в нападении на Абэ является 40-летний Тэцуя Ямагами. Он задержан полицией. По предварительной информации, он стрелял в политика из самодельного оружия. Мужчина заявил, что хотел убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им. При этом уточнил, что речь не идет о политических убеждениях Абэ.

Ранее в МИД России назвали покушение на Абэ «актом терроризма, которому нет оправдания». В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью японского политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-премьер был патриотом своей страны, но предпочитал отстаивать ее интересы за столом переговоров.