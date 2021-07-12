Названа оптимальная стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах

Эксперт Ассоциации туроператоров России назвал оптимальную стоимость отдыха на зарубежных курортах в этом сезоне. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Стоимость путёвок в Турцию в августе увеличилась на 35%. Это произошло из-за дефицита мест в отелях. В ОАЭ можно поехать в бюджетные туры за 50—80 тысяч рублей. При этом в стоимость включены только завтраки, но питание в местных ресторанах обходится дорого, заявил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он подчеркнул, что отличным бюджетным направлением является Египет, а Арабские Эмираты остаются эдаким хорошим зимним «Монако».

Специалист отметил, что страны Азии и Юго-Восточной Азии не будут доступны россиянам для поездок этой зимой.

Открывается Таиланд, но при этом в стране выявлено рекордное количество заболевших COVID-19. Это ставит под сомнение возможность полноценного открытия тайского направления для непривитых туристов этой зимой, а также возможность въезда путешественников из стран «красной зоны» в ближайший календарный год, — считает эксперт.

Ранее россияне рассказали социологам, что для хорошего отдыха им требуется сумма не меньше 150 тысяч рублей. 11,5% опрошенных удовлетворились бы суммой в 70 тысяч рублей, а чуть больше 12,6% считают, что отдохнуть можно и за 50 тысяч рублей.