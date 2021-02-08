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Названа новая причина пандемии коронавируса

19:09, 08 февраля 2021 42
Фото: Li Yibo/Xinhua/Global look Press

Климатические изменения, затронувшие Китай и соседние регионы, могли сыграть определённую роль в пандемии коронавируса. К такому выводу пришли американские, немецкие и британские учёные.

В статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment, говорится, что вероятность того, что какой-либо коронавирус приобретёт патогенные для человека свойства, зависит от видового разнообразия летучих мышей в регионе. Биоразнообразие, в свою очередь, зависит от климата, который заставляет животных перемещаться с одних областей на другие. Летучие мыши начинают взаимодействовать с другими видами млекопитающих, это открывает для вирусов новые пути передачи и потенциал для развития вирулентности.

Специалисты проанализировали географические ареалы разных видов летучих мышей по всему миру в начале XX века и в настоящее время и сравнили их с моделями распределения растительности, соответствующей определённому климату. Карты растительного покрова составили на основании сведений о среднемесячной температуре, осадках, облачности с 1901 по 2019 годы.

После этого карты объединили с ещё двумя наборами полученных данных: зависимость летучих мышей от определённых растений и то, насколько широко может встречаться тот или иной вид летучих мышей. В итоге учёные получили сетку, для каждой ячейки которой известно видовое богатство рукокрылых, передаёт Lenta.ru.

Этот подход не учитывает фактическое исчезновение растительности из-за деятельности человека. В то же время китайская провинция Юньнань и соседние регионы в Лаосе и Мьянме превратились в горячую точку с высокой численностью летучих мышей, что исследователи связывают с климатическими изменениями. В результате здесь увеличилось число коронавирусов, переносимых рукокрылыми, примерно на 50-150 видов. Такой показатель не наблюдается ни в одной другой точке планеты.

Чтобы снизить риск распространения зоонозов в будущем, необходимо принять меры по защите естественной среды обитания, ввести жёсткие правила в отношении охоты и торговли дикими животными, а также запретить рискованные пищевые и медицинские традиции, считают авторы исследования.

Ранее учёные из Польской академии наук и Варшавского университета выяснили, кто стал причиной пандемии коронавирусной инфекции. Согласно исследованию, которое было опубликовано на сайте Royal Society Open Science, на начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса — число людей, заражающихся от одного заболевшего — между двумя и четырьмя. Однако при помощи новой модели расчёта учёные пришли к выводу, что в период экспоненциального роста числа заболевших в Китае, Италии, Франции, Испании, Великобритании и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за так называемых «суперраспространителей» — заражённых людей, с большей вероятностью распространяющих COVID-19.

Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе инфицирование шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента «суперраспространителей» на массовых мероприятиях, писал NEWS.ru.

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