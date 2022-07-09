Названа дата ухода в отставку президента Шри-Ланки Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что президент Раджапакса покинет пост 13 июля

Фото: Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Готабая Раджапакса

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля. Об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил ланкийский новостной портал Newswire.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля, — говорится в сообщении.

9 июля на Шри-Ланке начались акции протеста. Граждане, недовольные экономическим кризисом, ворвались в резиденцию президента, скандируя лозунги. После захвата здания глава страны был вынужден бежать.

После этого лидеры партий Шри-Ланки, которые провели экстренное заседание в связи с акциями протеста, призвали Раджапаксу сложить полномочия.

Позднее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе объявил об уходе в отставку. В пресс-службе офиса премьера сообщили, что он покинет свой пост после формирования нового правительства, состоящего из различных партий страны.