Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля. Об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил ланкийский новостной портал Newswire.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля, — говорится в сообщении.
9 июля на Шри-Ланке начались акции протеста. Граждане, недовольные экономическим кризисом, ворвались в резиденцию президента, скандируя лозунги. После захвата здания глава страны был вынужден бежать.
После этого лидеры партий Шри-Ланки, которые провели экстренное заседание в связи с акциями протеста, призвали Раджапаксу сложить полномочия.
Позднее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе объявил об уходе в отставку. В пресс-службе офиса премьера сообщили, что он покинет свой пост после формирования нового правительства, состоящего из различных партий страны.