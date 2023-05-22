Назван признак беспомощности G7 перед Россией Guardian: усиление санкций G7 против России говорит о провале Запада

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Решение стран «Группы семи» (G7) увеличить санкционное давление на Россию свидетельствует исключительно о беспомощности Запада. Такое мнение высказал в материале для издания Guardian обозреватель Ларри Эллиот. Он отметил, что заявления лидеров «Семерки» демонстрируют «провал» в противостоянии с Москвой.

Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническими ноу-хау, как Россия. <...> Ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что российская экономика сократится на 8,5 процента в 2022 году, исправили до падения на 2,5 процента. Кроме того, МВФ прогнозирует ее рост на 0,7 процента в этом году, — написал Эллиот.

Он также напомнил, что инфляция в РФ находится на трехлетнем минимум — на уровне 2,3%, что ниже, чем в США, Великобритании и еврозоне.

Также журналист предположил, что ограничения стимулируют граждан РФ заменять иностранные товары продуктами собственного производства. При этом он признал, что ряд технологий россиянам еще предстоит освоить, однако в базовых компонентах — таких, как продукты питания, топливо, материалы, а также научные и инженерные таланты — страна недостатка не испытывает.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что новые санкции США и стран Запада в отношении России лишены глубины и не принесли новой интриги. По его словам, возникает ощущение, будто «союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны».

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США ввело санкции против работающих в военной промышленности компаний. В отношении этих предприятий установлены дополнительные требования для сделок по экспорту и реэкспорту. Всего санкции коснулись более 1,2 тыс. промышленных изделий.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 11-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя ограничения в отношении более чем 90 компаний мира, которые обходят рестрикции против Москвы.