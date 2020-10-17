Навальный пожаловался на Трампа, не осудившего его «отравление»

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью американскому телеканалу CBS, в нём лидер несистемного протестного движения посетовал, что президент США Дональд Трамп так и не осудил «отравление» и потребовал от главы Белого дома сделать это.
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Этот нервный агент нашли в моей крови, в моём теле, — сказал он американскому телеканалу.
Навальный отметил, что этот инцидент осудили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, но вот Дональд Трамп пока этого не сделал, что «вызывает удивление».
Я обратил внимание, что он этого не сделал. Но мне кажется это важным, каждый, и прежде всего, президент США, должен был выступить против применения химического оружия, — заявил Навальный.
Как сообщал NEWS.ru, после своего выздоровления Алексей Навальный активно раздаёт интервью всевозможным западным СМИ. Перед интервью телеканалу CBS он ответил на вопросы американского журнала New Yorker. Оппозиционер в этом интервью рассказал о своей реабилитации и сравнил себя с Железным дровосеком.
Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.