Навальный пожаловался на Трампа, не осудившего его «отравление»

https://static.news.ru/photo/b1f72b40-11a1-11eb-92a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью американскому телеканалу CBS, в нём лидер несистемного протестного движения посетовал, что президент США Дональд Трамп так и не осудил «отравление» и потребовал от главы Белого дома сделать это.

В интервью программе «60 Minutes» Навальный рассказал, что он «теперь знает» о своём «отравлении» гораздо больше. По его словам, он был отравлен в отеле, причем «Новичок» якобы был не в самой бутылке, а на её поверхности.

Этот нервный агент нашли в моей крови, в моём теле, — сказал он американскому телеканалу.

Навальный отметил, что этот инцидент осудили лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, но вот Дональд Трамп пока этого не сделал, что «вызывает удивление».

Я обратил внимание, что он этого не сделал. Но мне кажется это важным, каждый, и прежде всего, президент США, должен был выступить против применения химического оружия, — заявил Навальный.

Как сообщал NEWS.ru, после своего выздоровления Алексей Навальный активно раздаёт интервью всевозможным западным СМИ. Перед интервью телеканалу CBS он ответил на вопросы американского журнала New Yorker. Оппозиционер в этом интервью рассказал о своей реабилитации и сравнил себя с Железным дровосеком.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.