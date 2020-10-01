НАТО создаст механизм для разрешения конфликта между Грецией и Турцией

https://static.news.ru/photo/854c0d84-03fc-11eb-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Для разрешения конфликта между Грецией и Турцией будет создан специальный механизм. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Я приветствую создание военного механизма разрешения конфликтов между Грецией и Турцией, договорённость о котором была достигнута благодаря конструктивной работе Греции и Турции, которые являются ценными государствами НАТО, — отметил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, этот механизм в области безопасности поможет создать базу для дальнейших дипломатических усилий, передаёт ТАСС.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Турции и Греции. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит. Греция также обратилась в ООН, обвинив Турцию в том, что она угрожает безопасности региона.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Греции заявил, что беспрецедентная угроза применения военной силы со стороны вице-президента Турции не соответствует современной политической культуре и международному праву, у Анкары нет права вето на осуществление суверенных прав Афин.