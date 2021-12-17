НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности

Страны, входящие в НАТО, на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву, передаёт ТАСС. При этом, по её словам, нельзя допустить, чтобы Москва предписывала партнёрам по Альянсу, как им себя позиционировать.

Мы должны урегулировать напряжённую ситуацию, в которой мы находимся как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Нам нужно разговаривать друг с другом, — сказала она на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

Ламбрехт отметила, что «обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, однако нельзя допустить, чтобы Москва предписывала партнёрам по Североатлантическому альянсу, как им себя позиционировать.

Мы обсудим в Североатлантическом совете на следующей неделе эти предложения, — сообщила глава Минобороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами.