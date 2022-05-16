«НАТО не сделала ничего»: Кулеба о помощи блока в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Bloomberg сравнил Евросоюз и НАТО в вопросе их помощи Украине. По его словам, НАТО не сделала ничего, в то время как ЕС очень сильно помог его стране.

Это НАТО как союз, как институт может сделать очень мало, если вообще что-либо, участники очень помогли <...>. Но НАТО как союз не сделал ничего. От Евросоюза – санкции, сильные политические заявления, экономическая помощь, финансирование военной помощи Украине, — заявил он.

Он добавил, что ранее мировое сообщество считало иначе — НАТО «может и будет действовать», а ЕС мало чем сможет помочь. По словам Кулебы, всё случилось наоборот.

Ранее Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата в члены Евросоюза, то это будет означать, что Европа пытается «обмануть Киев». По его словам, Украина «не собирается этого терпеть».