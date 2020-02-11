https://static.news.ru/photo/6ec5423a-4cd0-11ea-9696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Warnack/dpa/Global Look Press

Североатлантический альянс рассматривает возможность увеличения численности специалистов, которые проводят в Ираке программу по подготовке военных.

Работа миссии была приостановлена после обострения ситуации на фоне убийства генерала Касема Сулеймани. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Марк Эспер и его коллеги, представляющие страны — участницы Альянса, обсудят возможность возобновления небоевых операций в ходе переговоров в Брюсселе. Они стартуют 12 февраля и продолжатся два дня.

Мы обсуждаем, что ещё НАТО может сделать, — цитирует Reuters слова генерального секретаря НАТО.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ираке недалеко от колонны военнослужащих армии США прогремел взрыв.