National Interest: возможный союз России и Франции вызовет страх у Европы

Франция может пойти на сближение с Россией после создания оборонного партнёрства AUKUS и потери контракта с Австралией по подводным лодкам. Гипотетического союза Парижа и Москвы опасаются в ряде стран Европы, такое мнение высказал обозреватель Али Демирдас в статье, опубликованной National Interest.

Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдёт на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии, — отметил автор публикации.

Демирдас допускает, что президент Франции Эммануэль Макрон из-за своего «невыигрышного положения» в стране может пойти на союз с Москвой, а ситуацию в Европе он сравнивает с положением дел перед началом Второй мировой войны.

Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии, — подчеркнул обозреватель.

Ранее стало известно, что сделка Австралии, США и Великобритании AUKUS раскалывает Запад. Об этом заявил руководитель крупнейшей фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер. Политик отметил, что данное соглашение стало дипломатическим оскорблением Парижа. По его мнению, Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы.