Внешняя политика США создаёт благоприятные условия для сотрудничества России и Китая, сказано в статье National Interest. По мнению автора, у американцев в новейшей истории было несколько шансов не допустить сближения двух стран, которые теперь входят в список основных угроз западному миру.

Политика США сблизила Россию и Китай в вопросе, где было слишком много разногласий. США упустили возможность воспользоваться их интересами касаемо Украины. Россия блокирует любые возможности вступления страны в НАТО, в то время как Китаю выгодно импортировать по низкой цене железную руду, зерно и чёрные металлы, — пояснил автор статьи.

По его мнению, американское руководство могло заручиться поддержкой китайцев, так как, несмотря на дружеские отношения, Китай остаётся нейтральным в противостоянии Запада с Россией.

Ранее американский политолог и профессор по международным отношениям Эндрю Летем заявил, что Россия является великой державой, и сообщения о её упадке — миф. Он добавил, что у России нет аналогов в манипулировании информацией в социальных сетях и новостных ресурсах. Эксперт добавил, что Западу придётся считаться с тем, что Россия обладает огромной мощью, а также инструментами власти, которые желает использовать для своего влияния на мировой арене.