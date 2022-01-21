«Нас невозможно победить»: Лукашенко о союзе России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство России и Белоруссии, сообщает БелТА. Он добавил, что оно выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи, в том числе и на границе с Украиной.

С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока — уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось — понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог её удержать и освоить. Вот наши цели. Но ещё раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь, — сказал глава государства.

При этом Лукашенко посетовал, что, «кто бы мог представить, что нам придётся в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей», имея в виду Украину.

Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах, — резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение. Также белорусский лидер отметил наращивание украинских войск у границ республики. По мнению Лукашенко, украинская сторона сосредотачивает подразделения Национальной гвардии из «националистов-радикалов», а это «ещё похлеще, чем натовские военнослужащие».