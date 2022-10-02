«Нас не волнует Украина»: экс-советник НАТО Бо про ловушку Запада для РФ Экс-советник НАТО Бо: Украина стала жертвой просчета Запада

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press

Украина стала жертвой просчета Запада, который пытался заманить Россию в ловушку и подорвать ее экономику санкциями, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. Он добавил, что конфликт на Украине был спровоцирован США. По его словам, Запад не волнует Украина, а главная цель была в том, чтобы ослабить Москву, передает издание Grayzone.

Нас не волнует Украина как таковая. Изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций, — рассказал Бо.

Он отметил, что планы Вашингтона по истощению России боевыми действиями и санкциями провалились, а Запад попал в собственную ловушку.

Журналист Дэниел Флэтли в статье для Bloomberg ранее заявил, что западные санкции оказались неэффективными против России. Многочисленные ограничительные меры, принятые в отношении Москвы, не оказали, по мнению автора статьи, существенного влияния на состояние российской экономики.

Он добавил, что Россия продолжит поддерживать свой бюджет за счет доходов от продажи нефти и газа. Вашингтон неоднократно заявлял о том, что Запад ввел против России беспрецедентные санкции. По словам представителей американской администрации, ни одна страна мира не была под таким количеством ограничительных мер в истории.