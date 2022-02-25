Нарышкин: операция на Украине предотвратит масштабный конфликт в Европе

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что спецоперация, проводимая на Украине, восстановит мир в стране и предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе. Он добавил, что РФ вынуждена самостоятельно защищать себя и своих союзников.

Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе, — сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что России приходится самостоятельно защищать и себя, и своих союзников. Москва не может допустить того, чтобы Украина превратилась «в занесённый над нами кинжал в руках Вашингтона». В связи с этим необходима демилитаризация Украины и обеспечение её нейтрального статуса.

Президент Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Российский лидер также обратился к гражданам Украины. Он заверил, что происходящие события связаны не с желанием ущемить интересы республики и её жителей, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.