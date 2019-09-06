https://static.news.ru/photo/3802afd8-d0a4-11e9-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Японское правительство предложило вернуться к традициям и в официальных документах в латинской транскрипции писать сначала фамилию, а потом имя человека. В стране уже началась подготовка к реализации этой инициативы.

Лучше следовать местной традиции при написании имён граждан Японии латиницей, — цитирует агентство Kyodo японского министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяму.

Традиционно в Японии, Китае и Корее первой всегда указывалась родовая фамилия, а потом — личное имя человека. Но написание имён на иностранных языках на западный лад прочно укоренилось в Японии во второй половине XIX века. В 2000 году приказ о возврате к традициям здесь уже принимался, но фактически он не исполнялся.

Как писал News.ru, известный российский переводчик Павел Палажченко, долгое время работавший с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачёвым, рассказал, какие языки на сегодняшний день являются самыми востребованными для перевода. В список он включил французский, испанский, китайский, арабский, немецкий, португальский и японский языки.