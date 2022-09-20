Нам такой король не нужен: почему канадцы не полюбили нового монарха Смерть Елизаветы II заставила канадцев задуматься, а нужен ли им такой монарх, как Карл III?

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Смена монарха на британском престоле стала катализатором процесса, который начался еще в царствование Елизаветы II: постепенного отпадания от британской короны тех или иных осколков империи, над которой никогда не заходило солнце. NEWS.ru исследует, станет ли Карл III последним королем, в чьи владения, сколь бы номинальными они ни были, будут входить какие-либо еще территории, кроме собственно Соединенного Королевства.

Канада — крупнейшая бывшая британская колония (в силу этого даже имевшая наряду с Австралией почетный статус доминиона) и вторая по площади страна мира — может последовать примеру своих «младших братьев и сестер» по Commonwealth (Содружеству Наций), которые в разное время убрали портрет британской королевы со своих купюр и из государственных учреждений или планируют сделать это в скором будущем.

Могила с телом королевы Елизаветы II, куда ее гроб был навечно замурован в понедельник, еще даже не успела остыть, а жители Канады уже высказывают сомнения, что Стране кленового листа есть смысл менять ее портрет на портрет Карла III. Согласно опросам общественного мнения, проведенным компанией Ipsos, сразу после смерти Елизаветы почти 60 процентов канадцев высказываются за то, чтобы расторгнуть даже фиктивные связи с домом Виндзоров и объявить северную часть Северной Америки республикой.

Результаты опроса стали если не сенсацией (цифра 56% не выглядит как единодушное мнение всей нации), то все равно удивили канадских социологов, которые пребывали в заблуждении, что Канада была, есть и будет «дочерью» британской монархии. Ведь в 2021 году за отказ от монархии высказывались только 53% респондентов.

Теперь же выясняется, что лояльность канадцев британской короне держалась почти полностью на личной харизме ныне покойной королевы, которую в Канаде с легкой иронией, но дружелюбно называли «бабушкой». Принц Чарльз же, несмотря на многочисленные приезды в Канаду (последний раз — минувшей весной), не вписался в эту «семейную идиллию» — канадцы резко охладели к нему после развода с принцессой Дианой в 1992 году. Новую же супругу принца Камиллу (которая теперь стала королевой-консортом), положительно воспринимают вообще только 27% канадцев.

Фото: Shoebox Films/Keystone Press Agency/Global Look Press Принцесса Диана во время рождественских каникул с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке

Менее 60% его поддержки представляет собой разительный контраст с отношением канадцев к его покойной матери, одобрение которой ранее в этом году выразили 82% респондентов. Особенно сильны республиканские настроения (что давно известно) среди франкоязычной части населения Канады. Представляющий их интересы Bloc Quebecois никогда не делал вид, что франкоканадцы ощущают какую-либо близость с исторически чужой для них короне, подданными которой «квебекуа» стали не по своей воле и периодически делают попытки из-под ее власти ускользнуть. И даже на самой траурной церемонии в понедельник представители Bloc Quebecois покинули ее после минуты молчания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пусть не столь откровенно (должность не позволяет), но тоже дал понять, что будущее Канады как части британской монархии не следует воспринимать как должное.

Елизавета II была для нас как член семьи, потому что большинство канадцев никогда не жили при другом монархе. Но за 70 лет ее правления канадское общество повзрослело. Мы получили собственную конституцию, свой флаг, Хартию прав и свобод, — напомнил он во время траурной церемонии в понедельник.

Отсутствие елизаветинской харизмы у на тот момент наследника престола привело к росту не только чувства отчуждения от бывшей метрополии, но и к росту республиканских настроений среди канадцев, многие из которых во время последних визитов Чарльза демонстративно отказывались выражать ему знаки королевского внимания.

Почему мы должны кланяться какому-то иностранному принцу? — объясняли они отсутствие пиетета перед будущим монархом.

Соцопрос также показал, что 67% канадцев не против монархии как института, но категорически не хотят видеть в ее главе лично Карла III.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III, король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества.

Социологи сейчас говорят, что будущее Канады с британской короной или же без нее целиком и полностью зависит от того, сумеет ли Карл III восстановить свой авторитет в глазах канадских подданных (которые все до единого в тех или иных случаях приносят церемониальную присягу «Его Величеству и всем его наследникам»).

Промонархические или антимонархические настроения среди канадцев целиком и полностью зависят от того, как будет себя вести Карл III, когда окончится период траура по его матери и начнется обычная жизнь, — полагает глава Ipsos Даррелл Брикер.

Социологи подчеркивают, что воцарение Карла III пришлось на непростой период в отношениях короны с бывшими колониями: там нарастают требования, чтобы Лондон признал свою жестокость в имперскую эпоху в отношении коренных народов и покаялся, в том числе финансово. В Канаде за такое покаяние громче всех выступают, помимо квебекцев, лидеры «первых наций» (политкорректное наименование для индейцев-аборигенов), метисов и инуитов (чукчей).

На практике, что бы ни показывали опросы общественного мнения, избавиться о монархии канадцам будет не так просто: для этого потребуется вносить изменения в конституцию, что само по себе процесс длительный и многоступенчатый. Быть или не быть Канаде монархией, впрочем, не представляет собой никакой драматической дилеммы, потому что участие монарха в жизни доминиона не намного значительнее, чем участие инопланетян. Это вопрос исключительно символический, как, впрочем, и большинство вопросов, существующих внутри Содружества.

Визиты царствующих особ в Канаду по-прежнему собирают какое-то число зрителей, но не из уважения к короне, а из сугубо праздного любопытства, какое у простонародья вызывают любые «звезды». При этом во время последнего приезда Чарльза организаторы его турне беспокоились, что визит пройдет незамеченным для публики. Так и оказалось: кроме официальных лиц и случайных зевак, мало кто из канадцев бросил свои дела, чтобы поглазеть на «иностранного принца».

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуоллская, идут к самолету, вылетающему из канадского Йеллоунайфа

Наконец, связи Канады с Британией постоянно размывает демографический тренд, который подпитывается иммиграционной политикой Оттавы на протяжении десятилетий. С каждым годом в Канаде увеличивается процент жителей, приехавших сюда из стран, никогда не имевших связей с Англией. Это в первую очередь китайцы и латиноамериканцы. Они не питают и не могут питать никаких ностальгических чувств к британской короне, и им непонятно, из-за чего спорят канадские монархисты и республиканцы. А у иммигрантов из Индии британская корона вызывает зачастую негативные ассоциации.

Отношения внутри бывшей Британской империи — это уникальный феномен в мировой истории, который не возник в других империях — французской, испанской, португальской, рассказал NEWS.ru историк Алексей Куприянов.

То, что мы видим сегодня в Канаде, Австралии и прочих странах бывшей Британской империи, является следствием того, что эта империя представляла собой сложный многослойный и разноформатный конгломерат территорий с совершенно разными системами государственного устройства. Поэтому восприятие британского монарха в «поселенческих» («белых») доминионах одно, в «туземных» колониях — другое, в бывших «частных» владениях вроде Ост-Индийской компании — третье. Но если вынести за скобки разное историческое прошлое всех этих территорий, то сегодня наличие короны в их государственной символике никому не мешает. Равно как и сама Великобритания не ощущает ни неудобств, ни пользы от наличия Содружества. Поэтому какие бы решение не приняли те же канадцы или австралийцы о будущем своих стран, британский монарх примет это без каких-либо эмоций. Уговаривать своих «подданных» оставаться под его короной он точно не станет. Алексей Куприянов эксперт ИМЭМО РАН

И все-таки утверждения монархистов, что канадец с британцем братья навек, имеют под собой достаточно веские основания, как исторические, так и современные.

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press Канадцы прощаются с королевой Елизаветой II.

Так, частью канадского национального фольклора является утверждение, что Канада является единственной страной в мире, которая успешно атаковала Соединенные Штаты и даже на короткий срок захватила Вашингтон. Хотя, строго говоря, в войну 1812 года Канада не существовала как независимое государство и сжегшие Белый дом и Капитолий войска были поэтому британскими, тем не менее это миф остается предметом национальной гордости современных канадцев, которые при любом удобном случае иронически напоминают могущественным южным соседям, что «могут повторить».

Уже в наше время члены британской королевской семьи посещали Канаду с официальными визитами гораздо чаще, чем любое другое государство Содружества. Новый британский монарх в бытность еще принцем Чарльзом с 1970 года прилетал в доминион более 20 раз. Позднее Канада стала любимым местом для заморских поездок уже его детей, а поссорившийся с бабушкой принц Гарри вместе с женой Меган Маркл «удалились в изгнание» именно в Канаду, прежде чем осесть в США.