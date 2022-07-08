Найденного в Аргентине динозавра назвали как персонажа «Игры престолов» Учёные назвали найденного в Аргентине динозавра в честь дракона из «Игры престолов»

Фото: Twitter

В Аргентине палеонтологи обнаружили останки гигантского динозавра. Они решили назвать его в честь дракона из вселенной «Игры престолов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Группа исследователей под руководством аргентинских палеонтологов обнаружила новый вид плотоядного динозавра, жившего около 90 миллионов лет назад, — говорится в сообщении агентства.

По оценкам специалистов, найденный динозавр достигал 11 метров в длину и весил около 4 тонн. Его назвали Meraxes gigas, как одного из драконов серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», которые легли в основу телесериала «Игра престолов»,

Раскопки проходили в аргентинской провинции Неуке. Учёные обнаружили почти целый череп Meraxes, но без челюстей, а также часть хвоста, шеи, тазовый пояс с задники лапами и передние лапы в хорошем состоянии. Находки позволят специалистам лучше изучить эволюцию динозавров.

Прижизненный возраст найденного экземпляра оценивается в 45 лет, в то время как самые старые из найденных Tyranosaurus rex были не старше 30 лет.