Нью-Йорк задыхается из-за лесных пожаров: ужасающие кадры смога в США

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дым от лесных пожаров в Канаде добрался до Нью-Йорка

Дым от лесных пожаров в Канаде затягивает восточное побережье США, и среди крупных американских городов больше всего пострадал Нью-Йорк. Весь город окутал густой оранжево-коричневый смог, жителей призвали не выходить на улицу и носить защитные маски.

Как пишет Fox News, в городе зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха за последние 63 года. По оценкам сервиса IQAir, концентрация частиц РМ2,5 в воздухе Нью-Йорка в 22 раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает безопасным для здоровья людей. Власти города сообщают, что такая ситуация может сохраняться как минимум еще несколько дней.

Комиссар по здравоохранению Нью-Йорка Эшвина Васана предупредил, что пожилые люди могут быть особенно уязвимы из-за ослабленных легких и иммунной системы. По его словам, дети также могут быть более восприимчивы к плохому качеству воздуха, поскольку их легкие все еще развиваются. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти раздадут миллион медицинских респираторных масок N95 на вокзалах и остановках общественного транспорта, а также поделятся ими с другими городами.

От дыма канадских пожаров пострадали 13 американских штатов, где в общей сложности живут примерно 115 млн человек. Американские метеорологи пояснили, что смог устремляется в этот регион из-за низкого атмосферного давления. По их прогнозам, после выходных уровень атмосферного давления повысится, а вместе с тем изменится направление ветров. Кроме того, скоро в Нью-Йорк придут дожди — надежда на спасение.

Как сейчас выглядит Нью-Йорк, задыхающийся от дыма, — в фотогалерее NEWS.ru.