Без воды и урожая: возможны ли «водные войны» в Европе NEWS.ru рассказывает о рисках новой засухи в Старом Свете

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Европа снова, уже второй год подряд, готовится к засухе, от которой не спасут осадки — их ожидается слишком мало, говорится в материале американского издания Politico. В некоторых французских деревнях уже происходят стычки из-за доступа к воде, которой не хватает на всех, а река По в Италии опять обмелела, как в июне прошлого года. Если дефицит воды сохранится, в Европе могут начаться «водные войны».

Хватит ли Европе воды на это лето

В начале марта профессор Польской академии наук Шимон Малиновский заявил о риске аномальной засухи предстоящим летом. «К Европе постепенно приближается ад», — драматично сформулировал он. И если сценарий польского ученого оправдается, в ближайшем будущем можно ожидать понижения уровня воды в реках и уровня грунтовых вод, также вероятна гибель посевов и урожая.

«Несколько лет назад я бы сказал, что у нас достаточно воды в Европе. Но теперь, похоже, мы можем столкнуться с проблемами», — считает профессор Технического университета из австрийского Граца Торстен Майер-Гюрр.

Впервые за 60 лет в испанской Каталонии обмелело водохранилище Виланова-де-Сау, из-под воды целиком показалась затопленная церковь XI века, хотя обычно там видна только колокольня.

По состоянию на апрель более четверти Европейского континента охвачено засухой, и многие страны готовятся к такому же засушливому лету, как и в прошлом году, а возможно, и к чему-то еще худшему. В исследовании климатической службы Евросоюза Copernicus сказано, что лето 2022 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений в Европе.

Хотя возможные осадки в ближайшие недели могут увлажнить верхний слой почвы, что немного облегчит работу фермеров, эксперты предупреждают, что это не восполнит убыль грунтовых вод в Испании, Италии и Франции.

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Что именно произошло в Испании, Италии и Франции

Одно из главных водохранилищ Испании, каталонское Вилланова-де-Сау, где показалась церковь из-под воды, обмелело настолько, что местным властям пришлось срочно выловить 1,5 тонны рыбы и переселить в другие водоемы, чтобы избежать ее массовой гибели и отравления продуктами распада всей системы водоснабжения региона. Между тем уже на предстоящей неделе синоптики прогнозируют раннюю аномальную жару в Испании.

Крупнейшая итальянская река По, которая протекает от Турина до Венеции, обмелела. Итальянский исследовательский фонд CIMA подсчитал, что снега в Альпах выпало за прошедшую зиму на 64% меньше, и ожидать новых снегопадов до следующей зимы уже не приходится. Столь большой дефицит снега и привел к обмелению По. При этом 652-километровая река жизненно важна для Северной Италии, в первую очередь из-за орошения и ГЭС.

Такая же ситуация и с самым большим в Италии озером Гарда: уровень воды в нем уменьшился более чем вдвое.

Франция, где в январе и феврале более 30 дней подряд не было никаких осадков, пережила самую сухую зиму за последние 60 лет. Это привело в марте к стычкам между «Зелеными» и полицией в департаменте Де-Сёвр на западе страны. «Зеленые» протестовали против создания накопителей грунтовых вод для аграрных нужд, посчитав, что таким образом фермеры присваивают себе воду, которая является «всеобщим достоянием». По мнению «Зеленых», аграриям стоит не расходовать грунтовые воды, а «переходить к технологиям, требующим меньше воды». В результате столкновений ранения получили 24 полицейских и семь демонстрантов. Это вызвало возмущение в Париже. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что «левые радикалы проявляют крайнюю жестокость в отношении полицейских и терпеть это нельзя».

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Почему Европу настигает засуха?

Разговоры о возможном климатическом апокалипсисе в Европе идут еще с 2018 года. Ученые пытаются понять, почему это происходит, и установить влияющий на это фактор. Впрочем, у них есть некоторые предположения. Эксперты считают, что между Северной Африкой и Западной Европой в последнее десятилетие упрочилась разница в атмосферном давлении. Под ее воздействием тепло распространяется со стороны Сахары на север, проходя через Португалию и далее до Великобритании, при этом скупо рассеиваясь на восток. Поэтому неудивительно, что Россию это пока обходит стороной.

Интересно, что авторы исследования в журнале Nature предприняли попытку оценить потепление Европы как естественный и ожидаемый феномен. «Мы обнаружили, что недавние засухи (в их числе — 2003, 2015 и 2018 годов) находятся в рамках природной изменчивости и не являются беспрецедентными в контексте последнего тысячелетия», — утверждают ученые.

Как глобальное потепление влияет на уровень воды?

Фред Хаттерманн, гидролог из Потсдамского института исследований воздействия на климат, рассказал Politico, что есть три фактора, которые делают континент более сухим. Во-первых, чем больше повышается температура, тем больше испаряется воды. «По сути, нам нужно было бы иметь устойчивое увеличение осадков, чтобы компенсировать увеличение испарения», — сказал Хаттерманн.

Во-вторых, изменение климата ослабляет европейское струйное течение, а это означает, что длительных периодов жарких и сухих условий, как это произошло в прошлом году, станет больше. Но при этом вместо засушливой погоды в таких условиях могут идти продолжительные проливные дожди, как это было во время смертоносных наводнений в 2021 году.

В-третьих, ледники и снежный покров Европы стремительно сократятся из-за повышения температуры, лишив талой воды крупные реки Рейн, Дунай, Рона и По. «В этом году вклад талой воды в водохранилища Европы «будет намного меньше, чем обычно», — сказал старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.

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Какие меры примут власти?

Впрочем, власти европейских стран начинают осознавать угрозу. Столицы стран, которые пострадали в 2022 году от сильной засухи, изо всех сил пытаются разработать меры реагирования. Италия издала указ о засухе, сокращающий бюрократию для водной инфраструктуры, включая опреснительные установки. Испания ранее опубликовала новый набор планов управления водными ресурсами.

Новая национальная стратегия управления водными ресурсами президента Франции Эммануэля Макрона направлена на сокращение общего потребления воды на 10% к концу 2030 года. Согласно плану, каждому сектору будет предложено разработать предложения по сокращению использования воды. Причем французский лидер предлагает видеть в происходящем не аномалию, а новую норму.

Стратегия Германии, принятая в марте, включает в себя разработку мер, чтобы сделать водопользование «устойчивым» в 10 областях к 2050 году, а также список из 78 мер, которые должны быть реализованы к 2030 году.

При этом критики утверждают, что страны делают слишком мало для решения имеющихся проблем. К примеру, по оценкам промышленности, четверть питьевой воды в Европе теряется из-за протекающих трубопроводов. «Очевидно, что вода является конечным ресурсом, и мы, как общество, возможно, не были настолько эффективными, насколько это возможно, в управлении этим ограниченным ресурсом», — сказала Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus, европейской службы наблюдения за климатом.

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Возможны ли «водные войны» в Европе?

Ограниченность в водных ресурсах может превратиться в политическую проблему на всем континенте. Введение ограничений на использование воды сталкивает общественных деятелей и политиков в разных странах. К примеру, в испанской Андалусии планы правящей правоцентристской Народной партии и крайне правой партии Vox увеличить орошение вблизи водно-болотных угодий Доньяна, находящихся под защитой ЮНЕСКО, вызвали возмущение среди экологов и оппозиционных партий.

Марибель Мора из крайне левой партии «Подемос» в начале этого месяца высыпала чашку песка на парламентское кресло премьер-министра Андалусии, утверждая, что Доньяна будет выглядеть «как пустыня», если спорный законопроект будет принят.

Пока непонятно, превратятся ли локальные разногласия в большие противостояния. Однако очевидно, что жителям Старого Света остается надеяться на милость в поведении природы в ближайшее время. По оценке Объединенного центра исследований при Еврокомиссии, «от осадков в ближайшие недели будет зависеть развитие засухи и ее прямые последствия».

По словам министра экологии Терезы Риберы, доступность воды в Испании, как и во Франции, к 2050 году может упасть до 40%.