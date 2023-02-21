В Сети появились кадры обмелевших каналов Венеции

Фото: Andrea Merola/EPA/TASS

В Венеции упал уровень воды в каналах из-за отсутствия осадков

В Сети появились кадры высохших венецианских каналов, причиной чего стали сильные отливы и снижение уровня воды. В городе затруднена работа водных такси, гондол и экстренных служб, сообщает Reuters. По данным синоптиков, уровень воды не вернется к норме как минимум до конца февраля.

Венеция, где наводнения обычно являются основной проблемой, сталкивается с необычно низкими приливами, из-за которых гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут перемещаться по некоторым из каналов, — сказано в материале.

По данным источников, проблемы в Венеции связаны с рядом факторов, включая отсутствие дождя, высокое давление, полнолуние и морские течения. Отмечается, что за время сухой зимней погоды в Альпах выпало менее половины обычного количества снега.

Летом прошлого года правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в большинстве северных районов страны, которые накрыла небывалая засуха. Режим ЧС распространили на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето. В отдельных городах, например в Вероне, из-за погоды пришлось ввести ограничения на воду для потребителей. Засуха стала для Италии сильнейшей за последние 70 лет.