Исследование: французы пьют загрязненную пестицидом воду ANSES: треть питьевой воды во Франции загрязнено запрещенным пестицидом хлорталонилом

Фото: Unsplash

Во Франции Национальное агентство санитарной безопасности (ANSES) обнаружило заметное превышение концентрации продуктов распада запрещенного в Евросоюзе пестицида почти во всех водоемах страны и в трети образцов питьевой воды. По информации газеты Le Monde, выводы содержатся в исследовании агентства, которое будет опубликовано в четверг, 6 апреля. Речь идет и хлорталониле.

Это пестицид, использовавшийся в стране в 1970-х годах и запрещенный на территории ЕС с 2019 года. Вещество считается потенциально опасным для человека канцерогеном и опасным для водной фауны. Поводом для масштабной проверки водоемов стало исследование 2020 года. Тогда следы этого пестицида были выявлены в скважине с минеральной водой.

По данным французских ученых, от вещества под кодовым обозначением R471811 нельзя полностью избавиться даже после очистки. При этом повышенную концентрацию показали 34% проб, взятых из-под кранов в квартирах французов. ANSES сообщает, что наиболее затронуты распространением вещества большие густонаселенные районы страны, включая Париж и его окрестности. В водном синдикате уточнили, что более 3 млн пользователей получают воду с содержанием R471811 в четыре-пять раз выше нормативного порога.

Le Monde пишет, что в настоящее время эффекты воздействия пестицида на организм человека мало изучены и сам факт превышения концентрации вещества не обязательно обозначает риск для здоровья. Однако при условии отсутствия долгосрочных исследований по данному вопросу, принятие превентивных мер обоснованно.