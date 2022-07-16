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Более 200 человек умерли от экстремальной жары в Испании

В Испании за пять дней аномальной жары умерли почти 240 человек, передает агентство EFE со ссылкой на данные Института здоровья Карлоса III, подведомственного Минздраву страны. Причиной смерти такого числа людей стала температура, превысившая порог +45°C.

237 смертей было зафиксировано в период с 10 по 14 июля. Пиковым днем стало 14 июля: в этот день скончались 93 жителя королевства. Чаще всего жертвами жары становятся пожилые люди.

В июне в Испании подтвердили 829 смертей, связанных с аномальной погодой. Власти ввели «красный» уровень опасности в некоторых регионах, в остальных в зависимости от метеоусловий действуют «желтый» и «оранжевый».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жару в «неожиданных регионах» России. По его словам, зной настигнет Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию. Там температура может подняться до 36°C.