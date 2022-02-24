Нацполиция Украины: при обстрелах семь человек погибли, девять ранены

Нацполиция Украины заявила о по меньшей мере семи погибших в результате обстрелов, ещё девять человек ранены, сообщило ведомство в Facebook. Удары наносятся по городу Подольск Одесской области, Мариуполю Донецкой области и Кривому Рогу Днепропетровской области.

В Одесской области в городе Подольске ВЧ 0173 бомбардировка, шесть погибших, семь раненых, 19 пропавших без вести. В городе Мариуполе Донецкой области в результате обстрела погиб один человек, двое пострадали. В городе Кривой Рог Днепропетровской области три удара по складам, — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Ранее власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии». На Украине введено военное положение.