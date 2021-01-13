Нацгвардию США перед инаугурацией Байдена предупредили о бомбах

https://static.news.ru/photo/0345135e-55ef-11eb-9869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная гвардия США подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных бомб перед инаугурацией нового американского президента Джо Байдена, поскольку властями не исключается вероятность атаки на Капитолий.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что, по мнению силовиков, взрывные устройства, заложенные на прошлой неделе во время беспорядков на Капитолийском холме, не были единичными инцидентами.

Также бойцов предупредили о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены. В связи с этим министр армии Райан Маккарти разрешил нацгвардейцам, охраняющим Капитолий, носить смертоносное оружие. Солдат вооружили в основном винтовками М4.

Обеспечивать безопасность в Вашингтоне 20 января, во время инаугурации Байдена, будут до 20 тысяч бойцов Нацгвардии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время инаугурации Джо Байдена вокруг Капитолия будут возведены ограждения. Об этом рассказала мэр Вашингтона Мюриэл Баузер. Министр Райан Маккарти добавил, что будет задействовано большее количество бойцов нацгвардии, а забор, который установят вокруг Капитолия, будет стоять как минимум 30 дней.