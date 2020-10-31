Наблюдатель от НАТО: выборы в Грузии были конкурентными

https://static.news.ru/photo/d0c8bc98-1c3a-11eb-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

В Парламентской ассамблее НАТО считают, что прошедшие в Грузии выборы были конкурентными. Страна выбирала депутатов 31 октября.

Это были важные выборы для Грузии, так как Грузия переходит на парламентскую модель правления. Вчера мы наблюдали за конкурентными выборами, на которых соблюдались фундаментальные свободы, однако они не были безукоризненными. Возле избирательных участков были активисты, которые наводили определённый страх, — заявил наблюдатель от Парламентской ассамблеи НАТО Осман Аскин Баки, подводя итоги выборов.

Выборы впервые проходили по новой формуле: 120 депутатов избирали по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчёта 91,81% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набирает 48,13% голосов. На втором месте находится оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Блок набирает 26,84% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Грузии возбудила 12 уголовных и 16 административных дел в связи с инцидентами на различных избирательных участках в день голосования. Среди правонарушений: оказание незаконных препятствий журналисту в его профессиональной деятельности, факты физического насилия и повреждение имущества.