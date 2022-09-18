На Японию обрушился супертайфун «Нанмадол»

Фото: EPA/TASS

Мощный тайфун «Нанмадол» обрушился на побережье Японии, передает телеканал NHK. Отмечается, что скорость ветра достигает 162 км/ч, а при порывах возрастает до 234 км/ч. В результате разгула стихии больше 11 человек получили травмы.

Как сообщают японские метеорологи, мощный тайфун «Нанмадол» обрушился на южную префектуру Кагосима. В префектуре Миядзаки введено экстренное предупреждение о сильном дожде, а в префектуре Кагосима также действует предупреждение о сильном ветре и высоких волнах.

Чиновники призывают людей сделать все необходимое для защиты своей жизни. Людям рекомендуется переселиться в прочные здания поблизости. Если опасно выходить на улицу, они должны перейти на второй этаж или выше. Тем, кто находится в номерах, выходящих окнами на скалу или склон, следует перебраться на другую сторону здания.

По последним данным, более 8 млн человек на юге и западе Японии получили приказ об эвакуации.

Предупреждение 5-го уровня, самое высокое по шкале предупреждений о стихийных бедствиях в Японии, было объявлено более чем 330 000 человек в примерно 160 000 домохозяйств в префектурах Кагосима, Миядзаки и Оита, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики США описали «Нанмадол» как «супертайфун». По их словам, супертайфун определяется в Америке как тайфун с центральным атмосферным давлением менее 900 гектопаскалей и максимальной скоростью ветра 216 километров или более.

Ранее стало известно, что примерно 2,5 млн жителям японского острова Кюсю рекомендовали покинуть свои жилища и отправиться в эвакуационные центры. Преимущественно рекомендация касалась проживающих в префектурах Кагосима, Миядзаки и Кумамото.