В Японии эвакуируют около 2,5 млн человек из-за тайфуна

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В связи с приближением сильного тайфуна «Нанмадол» примерно 2,5 млн жителей японского острова Кюсю рекомендовано покинуть свои жилища и отправиться в эвакуационные центры, передает телеканал NHK. Преимущественно рекомендация касается проживающих в префектурах Кагосима, Миядзаки и Кумамото.

Предполагается, что тайфун достигнет южного побережья Кюсю днем 18 сентября. Скорость ветра в его центре составляет 50 м/с, а при порывах возрастает до 70 м/с. По данным метеослужб, в префектуре Кагосима уже фиксируются порывы ветра свыше 40 м/с. Ожидается, что с приближением тайфуна высота волн в море может достигать 14 метров. Метеорологи прогнозируют выпадение до 600 мм осадков в течение суток и предупреждают об угрозе наводнений и оползней.

В целях безопасности приостановлено паромное сообщение и движение скоростных поездов на некоторых участках, отменены более 500 авиарейсов. Кроме того, в ряде районов Кюсю отключается электроэнергия, без света остались свыше 20 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае три человека погибли во время тайфуна «Хиннамнор». Двух женщин смыло потоком воды, еще один мужчина погиб в затонувшей машине. Местные власти отметили, что тайфун прошел быстро, но причинил много вреда.