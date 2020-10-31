На Украине женщина сварила борщ из светящейся в темноте курицы

https://static.news.ru/photo/9bd3eeaa-1c39-11eb-a0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница украинского Ивано-Франковска купила в магазине курицу и даже сварила из неё борщ, прежде чем обнаружила, что полуфабрикат светится в темноте.

По словам женщины, она заподозрила неладное, когда от кусочка курицы отказалась кошка, за которой этого раньше не замечалось.

Ночью встаю — а она светится! Только что голограммы не транслирует, — написала женщина в Facebook на странице сообщества «Коммуналка IФ».

Она добавила, что успела попробовать борщ, сваренный из светящейся курицы, но по вкусу он ничем не отличался от привычного. Но даже после того как мясо уже было в мусорном ведре, жир на её руках всё ещё продолжал светиться.

Olena Zaslavska/facebook.com

Как писал NEWS.ru, учёные обнаружили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике редкий вид бабочек размером с птицу. По словам специалистов, голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ним. Это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Как правило, размах её крыльев достигает 110 миллиметров.