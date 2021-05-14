На Украине заявили о территориальных претензиях на регион России

https://static.news.ru/photo/3963746e-b4c0-11eb-8e82-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Об этом сообщает «4 канал».

Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но всё равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре, — они выглядят иначе, — высказался Гончаренко.

По его словам, этот российский регион больше похож на Украину. Так Гончаренко объяснил территориальные претензии.

Гончаренко заявил, что «ещё 100 лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. Он пояснил, что это «украинские этнические земли», которые отрезаны от страны «волею судьбы».

Ранее бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предложил захватить Крым, проведя военную операцию. По его словам, Украина могла восстановить контроль над полуостровом спустя пять лет с момента его потери, но сейчас сомнения в применении силы для возвращения Крыма улетучились. Несмотря на это Украине следует возвратить эти территории силой, считает Бессмертный.