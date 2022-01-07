На Украине пожаловались на преимущество России

Аналитик Скаршевский: у России появилось преимущество перед Украиной из-за цен на газ
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:38, 07 января 2022
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявил, что у российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. По его словам, дело в ценах на газ, которые у Москвы значительно ниже, чем у Киева, сообщает телеканал «Первый независимый».
У нас же газ по спотовым ценам — $1000–1500, а в той же Германии — $200–250. А если говорить о России, то там вообще около $100. Это долгосрочные контракты, — пояснил аналитик.
Он выразил уверенность, что именно из-за этого в стране растут цены и закрываются производства. Скаршевский считает, что рост цен составит до 15%, а инфляция возрастёт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько предложений главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В частности, украинский лидер в телефонном разговоре с президентом ЕК озвучил свои мысли по «предотвращению энергетического кризиса в Европе».
Также Зеленский обсудил с фон дер Ляйен создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Украинский президент вновь обратил внимание на «угрозу безопасности», которую якобы представляет для всей Европы «Северный поток — 2».
Между тем «Оператор ГТС Украины» на своём официальном сайте заявил о резком снижении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. По данным компании, в октябре он упал на 19%.