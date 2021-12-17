Вступление Украины в НАТО, как того желают сегодняшние власти страны, невозможно, поскольку противоречит Декларации о государственном суверенитете. В документе 1990 года закреплён внеблоковый статус Украины, сообщает «Страна.ua».

Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было чётко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», — подчёркивается в публикации.

Издание указало, что 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины. В нём поясняется, что основанием для документа стала Декларация о суверенитете. Тем самым был подтверждён внеблоковый статус страны. Первая конституция Украины, принятая в 1996 году, ссылается на Акт провозглашения независимости.

В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, которая запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы, — считают в издании.

Ранее стало известно, что с двусторонним копанием туннеля сравнил вопрос вступления Украины в НАТО министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, иногда принятия Украины в Альянс больше желают западные партнёры, как это было в 2013 году, иногда — Киев, как это происходит сейчас. При этом ключевым вопросом является признание Украины как части Запада, а не как «восставшей провинции русского мира».