На Украине заявили, что не хотят «бомбить Донбасс»

https://static.news.ru/photo/4ac80e8e-863c-11eb-bb6f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не хочет «бомбить Донбасс». Он сказал, что информация о готовящемся наступлении на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики не соответствует действительности.

По словам Арестовича, Киев куда больше заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Он добавил, что власти Украины не хотят разворачивать события таким образом, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».

При этом специалист считает, что Киеву могут навязать такой путь решения конфликта в Донбассе. В этом случае он пообещал, что власти ответят на провокации «так, что мало не покажется».

Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения, — сказал Арестович. Его слова приводит РИА Новости.

Тем не мене, как писал NEWS.ru, украинским СМИ стало известно, что ВСУ готовятся к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Расстояние между противоборствующими сторонами составляет уже около 400–700 метров. На передовую уже прибыли военные отряды обеих сторон конфликта.