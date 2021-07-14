Украинцам могут разрешить отдых в Европе

Европейский союз рекомендовал снять ограничения на путешествия для жителей Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.

ЕС включил Украину в так называемый зелёный список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Конечное решение — за государствами-членами, но фактически ЕС дал зелёный свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС, — сказал политик.

12 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил , что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире ухудшается. По его словам, рост заболеваемости продолжается четвёртую неделю подряд, увеличилась смертность, которая до этого снижалась десять недель подряд. Штамм коронавируса «дельта» циркулирует более чем в 104 странах, скоро он станет доминирующим в мире.

Он также сообщил, что обладающие высокой заразностью новые штаммы коронавирусной инфекции побеждают в соревновании с вакцинами. Это происходит из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов.