На Украине захотели прекратить любые дипотношения с Белоруссией

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о единстве украинского и русского народов. Об этом сообщает РБК-Украина.

По мнению Цымбалюка, украинцы и русские не являются «одним народом». Действия России в отношении Украины угрожают её суверенитету и порождают негативные моменты в общественно-политической сфере страны. Российскому руководству пора признать...