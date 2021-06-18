На Украине захотели прекратить любые дипотношения с Белоруссией

Группа депутатов Верховной рады выступает за прекращение любых дипломатических отношений с Белоруссией, кроме вопросов, касающихся беженцев и политических заключённых. Проект заявления опубликован на сайте парламента.
Инициаторами заявления
Украина прекратила авиационное сообщение с Белоруссией из-за инцидента с лайнером Ryanair в Минске, а также закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов с 29 мая. Украинские авиаперевозчики также не могут выполнять полёты в воздушном пространстве страны. Это решение было принято после того, как небо для белорусских самолётов решили закрыть в Европе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия полной безответственностью.