На Украине увидели сходство событий в Израиле и Донбассе

https://static.news.ru/photo/ff260bd0-b65f-11eb-b07b-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза пришёл на акцию в поддержку Израиля, которая проходит у посольства России в Киеве. По мнению политика, ситуации в стране Ближнего Востока и Донбассе схожи, передаёт «Украина 24».

Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину, — заявил политик в эфире украинского телеканала.

По словам бывшего депутата, события в Израиле напоминают ему ситуацию в Донбассе. Кроме того, украинский политик заявил, что место для акции выбрано не случайно.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в телеобращении к соотечественникам, что власти продолжат действовать против радикалов, которые находятся в секторе Газа.