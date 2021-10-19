На Украине сравнили Зеленского с водителем трамвая

Украинский политический консультант Николай Спиридонов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с водителем трамвая, поскольку ему приходится лишь «ехать вперёд по рельсам». Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Знай 24». По его словам, политик ведёт страну тем же путём в Евросоюз и НАТО, как и его предшественники.

Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка. Но на президента серьёзно давят и с Востока, и с Запада. У него не так уж много возможностей уклониться с пути, — сказал Спиридонов.

Зеленский принимает вынужденные решения, так как чувствует исходящую от его предшественников угрозу из-за его политического и финансового веса, считает эксперт.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Вашингтон является главным партнёром Киева в сфере обороны и безопасности. Они обсудили перспективы двусторонних отношений.

Глава Минобороны США на этой встрече заявил, что Россия «начала войну в Донбассе», нарушая суверенитет Украины. Также американский визитёр обвинил РФ в нарушении территориальной целостности Украины.