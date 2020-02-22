https://static.news.ru/photo/ecd514e2-557d-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Толпу протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах подстрекали профессионалы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Отмечается, что в Новых Санжарах местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными, которых разместили в санатории на карантин. Позже начались стычки с полицией.

В том, что здесь происходило, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения, — заявил Данилов.

Он добавил, что эти «вирусологи в спортивных костюмах» — профессионалы, которые подстрекают, а потом исчезают. По его словам, служба безопасности Украины и Иинистерство внутренних дел осведомлены, о ком идёт речь, и «отработают» эту ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский осудил поведение жителей Новых Санжар, Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.