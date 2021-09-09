На Украине россиян обвинили в нашествии медуз в Азовское море

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предлагает подать в суд на Россию из-за нашествия медуз в Азовское море, которые испортили региону курортный сезон. Он считает, что большое количество опасных морских обитателей стало следствием строительства Керченского моста. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Чёрного моря, что стало поводом для «миграции» медуз в Азов, — говорится в сообщении.

Именно действия России, по мнению Старуха, натравили медуз на отдыхающих и выгнали их с азовских пляжей. В связи с этим глава ОГА предложил подсчитать убытки и на основании выставленного за испорченный курортный сезон счёта судиться с Москвой. Строительство Керченского моста, по его словам, снизило поток пресной воды в Азовское море, из-за чего оно стало куда более солёным, что и привело медуз к берегам Запорожской ОГА.

Ранее туристы в Крыму попали в морскую аварию из-за того, что увидели медузу: из-за резкого смещения центра тяжести на один бок корабль не смог удержаться на воде и перевернулся.