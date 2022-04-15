На Украине разрешили жениться по Zoom

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец заявила, что власти разрешили во время военного положения заключать браки дистанционно. Она отметила, что пожениться можно в том числе в Zoom, передаёт ТАСС.

В определённых условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные. Это актуально для влюблённых, которые несут службу, <...> они могут быть подключены дистанционно просто через Zoom, — цитирует Коломиец агентство.

Отметим, что военное положение на всей территории республики ввели 24 февраля. Позднее Верховная рада продлила его действие с 26 марта ещё на 30 суток.