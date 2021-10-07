На Украине начали проверку после выезда Саакашвили из страны

Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту выезда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны. Нескольких чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко, слова которого приводит издание «Украинская правда».

Он подчеркнул, что в настоящее время расследуются обстоятельства выезда Саакашвили с территории Украины.

Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины, — сказал Демченко.

Саакашвили арестовали 1 октября после его въезда на территорию Грузии с Украины. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, в стране на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из них назначено на 10 ноября.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая считает, что западные политики помогут освободить Саакашвили из тюрьмы, надавив на нынешнее руководство Грузии. По его словам, в Европе и США воспринимают экс-президента как создателя «нового грузинского государства» и не оставят без внимания его арест.