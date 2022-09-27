На Украине признались, что HIMARS бесполезны против российской армии NYT: на Украине признались, что HIMARS бесполезны против российской армии

Украинское командование признало, что наличие ракетных систем HIMARS не смогло серьезно нарушить цепочки поставок ВС РФ, пишет The New York Times. Отмечается, что последний отчет ВСУ сильно отличается от тех, которые писали украинские военные при первых поставках ракетных систем. Автор материала указывает на то, что российская сторона адаптировалась к ударам американских ракет.

Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставленных США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло серьезно повлиять на российскую цепочку поставок, — сказано в публикации.

Несмотря на это, Вашингтон в настоящее время не рассматривает возможность передачи ракет большего радиуса действия для HIMARS.

Количество оружия, поставляемого странами Запада на Украину, пытаются скрывать, однако Россия знает о масштабах этих поставок, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства, украинские военные почти каждый день наносят удары из полученного вооружения. Он подчеркнул, что Киев бьет по гражданской инфраструктуре и массовым скоплениям людей.