На Украине признали потерю в Европе «морального превосходства»

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина потеряла «моральное превосходство» и теперь страны Евросоюза стремятся наладить диалог с Москвой. Глава комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС считает, что это частично вызвано «размыванием» позиции Киева, которая перестала быть чёткой и базироваться на «ценностях», сообщает РИА Новости.

Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года, — указала депутат.

Она также объяснила потерей превосходства достройку газопровода «Северный поток — 2». В таких условиях Киеву требуется «реальная стратегия», основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие, подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чём-то может идти речь, то о чём-то очень конкретном, прежде всего, об обозримых вопросах безопасности, — добавила она.

Климпуш-Цинцадзе уверена, что аргументы Киева будут услышаны лучше, если на Украине продолжатся «реальные реформы».

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся «развести» Украину. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он считает «сказками» слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа после запуска «Северного потока — 2».