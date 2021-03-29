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На Украине предсказали короткое и провальное правление Байдена

05:50, 30 марта 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

США перестали адекватно воспринимать то, что происходит вокруг них с потерей ими своего лидерства на международной арене. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Андрей Головачев.

Он уверен, что в меняющемся мире угрожать санкциями всем вокруг в попытке продавить свои интересы уже нельзя. Всё равно на это никто не реагирует.

Так на прошлой неделе, напомнил эксперт в своей статье для издания «Главред», США поставили «рекорд по санкциям».

В течение 72 часов США пригрозили санкциями Китаю, Германии, Индии и России. При этом Индия и Германия являются (пока ещё!) союзниками Америки, — отметил Головачев.

Он отмечает, что пока у мира складывается впечатление, что за те год-полтора, которые протянет Байден, будет много громких заявлений и отсутствия реальных успехов.

Все указанные санкции не достигают ни одной политической цели, резюмировал политолог, так как и Германия с Россией «Северный поток — 2» достроят, и Индия не собирается отказываться от российских система ПВО, и Китай с РФ переходят к стратегическому партнерству против США.

На позапрошлой неделе американский лидер несколько раз упал, прежде чем взобрался на борт № 1. Видео падения выложили в Сеть журналисты президентского пула. Британское издание опубликовало материал, посвящённый этому происшествию. На него горячо откликнулись читатели, отметив, что до конца срока Байден явно не дотянет, писал NEWS.ru.

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