На Украине отстранили от исполнения обязанностей главу завода «Антонов»

Компания «Укроборонпром» отстранила Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора завода «Антонов». Об этом сообщается на сайте госпредприятия. Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Основанием для устранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, поводом для проверки могли стать обстоятельства уничтожения в аэропорту Гостомеля крупнейшего в мире самолёта Ан-225 «Мрия». Капитан судна Дмитрий Антонов на YouTube-канале рассказал, что руководство госпредприятия «Антонов» не приняло своевременного решения о перегоне самолёта.

Крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 «Мрия» был уничтожен в ходе боёв в аэропорту Гостомель под Киевом 28 февраля. Воздушное судно было собрано в единственном экземпляре в 1988 году на Киевском механическом заводе и до последнего времени продолжало летать. В частности, весной 2020 года его использовали для борьбы с пандемией коронавируса. Лайнер доставлял гуманитарные грузы медицинского назначения из Китая в Европу. По данным «Укроборонпрома», на восстановление самолёта понадобится более $3 млн.