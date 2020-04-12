Самый большой в мире украинский лайнер подключился к борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fc43d0c-7c3a-11ea-9433-fa163e074e61_660.jpg Ан-225 Мрия Фото: ru.wikipedia.org/Dmitry A. Mottl - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Самый большой в мире грузовой самолёт из Украины Ан-225 «Мрия» используют для борьбы с пандемией коронавируса. Лайнер будет доставлять гуманитарные грузы из Китая в Европу. .

В основном, борт станет перевозить медицинские средства для борьбы с инфекцией. Уже 11 апреля самолёт вылетел в свой первый рейс из Киева после обслуживания и модернизации, сообщает предприятие «Антонов», которому принадлежит воздушное судно.

Это уже шестой лайнер авиакомпании «Авиалинии Антонова», который задействован в перевозке грузов для борьбы с коронавирусом. Другие пять самолётов — это Ан-124-100 «Руслан», которые действуют в интересах НАТо и ЕС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тяжёлый военно-транспортный самолёт ВКС России Ан-124 «Руслан» совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.