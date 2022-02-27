Под Киевом уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия»

В ходе боёв в аэропорту Гостомеля под Киевом был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия». Воздушное судно было собрано в единственном экземпляре в 1988 году на Киевском механическом заводе. Гибель борта подтвердили в концерне «Укроборонпром».

На восстановление самого большого в мире самолёта понадобится более трех миллионов долларов, — уточнили в концерне.

Уничтожение самого большого самолёта на планете также подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Свой первый полёт «Мрия» совершил 21 декабря 1988 года и до последнего времени продолжал летать. На его счету свыше 200 транспортировок крупногабаритных грузов.