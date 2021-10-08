На Украине отставку спикера Рады пояснили словами русского императора

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин отреагировал на отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова словами последнего русского императора Николая II. Теперь уже бывший спикер может говорить о предательстве соратников, отметил депутат в Facebook.

Отставку Разумкова инициировала пропрезидентская партия «Слуга народа», подчеркнув, что он якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Бывший спикер обвинения отверг.

«Вокруг предательство и трусость, и обман». Сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова, — считает Волошин.

При этом он привёл слова императора, сказанные перед отречением от престола, не совсем точно. У Николая II звучало так: «Кругом измена и трусость, и обман!».

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за его работы и разногласий по закону об олигархах и санкционной политике. Подобное решение поддержали 284 депутата.