На Украине опубликовали новую запись переговоров «Медведчука и Суркова»

https://static.news.ru/photo/4e294df4-85bf-11eb-bd52-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

На Украине опубликовали новые записи телефонных переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

На аудиозаписи, полученной из «достоверных источников», якобы Медведчук и Сурков обсуждали три темы, сообщает издание «Обозреватель».

Первая касалась назначения министром самопровозглашённой ДНР Владимира Кононова с позывным «Царь». Второй темой стали переговоры между «Царём» и занимавшим тогда должность первого замглавы Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Последней темой оказались минских соглашения и создание Совета городов.

Ранее на Украине появилась аудиозапись, на которой люди, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, обсуждают поставки электричества в Крым, а также обмен пленными в Донбассе в 2014 году. Медведчук подтверждал факт разговоров с Сурковым на эти темы, но не стал говорить о подлинности записи. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что запись будет приобщена к делу о финансировании терроризма, возбуждённому против Медведчука.

Медведчук является одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он говорил, что стал кумом Путина — крёстным его дочери — по просьбе своей жены.

Ранее NEWS.ru писал, что Медведчук заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за президента страны Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сильнее всего по гражданам Украины ударили цены на тепло и газ. По его словам, по сравнению с 2014 годом они выросли на 1300% и 1250% соответственно.